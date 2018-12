Bayern Sturm wirbelt durch Bayern: Schnee vorerst nicht in Sicht

Keine größeren Sturmschäden

Größere Schäden richtete der Sturm nach Polizeiangaben nicht an. Auf der A96 krachte am Samstagmorgen bei Memmingen ein Lastwagen in einen umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. In der Nacht zum Samstag prallten auf regennasser Fahrbahn der A9 bei Hof zwei Autos in die Leitplanke. Die beiden jeweiligen Fahrer, ein 25-Jähriger sowie ein 27-Jähriger, waren laut Polizei zu schnell unterwegs.