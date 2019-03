Föhnsturm an der Zugspitze

In der Nacht zum Donnerstag hatte der Föhnsturm an der Zugspitze laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gegen 2.00 Uhr Spitzengeschwindigkeiten von 144 Stundenkilometern erreicht - der höchste Wert dieses Jahres. "Das fällt schon in die Kategorie der extremen Orkanböen", sagte ein DWD-Meteorologe. Derartige Windgeschwindigkeiten gebe es dort oben gelegentlich. Auch am Freitag war es stürmisch - und am Wochenende werden wieder Orkanböen erwartet. Der stärkste Sturm tobte an der Zugspitze am 12. Juni 1985: 335 Stundenkilometer.