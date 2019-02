München - Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren seien zunächst am Freitag in der S8 ohne Fahrschein unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Nachdem die beiden in Pasing ausgestiegen waren, wollte ein Kontrolleur die Personalien der Jugendlichen überprüfen und versuchte, dazu mit dem Handy des 15-Jährigen dessen Mutter anzurufen. Als dies laut Polizei nicht gelang, steckte der Kontrolleur das Handy ein und gab an, dass er dieses erst nach Eintreffen der verständigten Polizisten wieder herausgebe.