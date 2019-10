Vor allem die Selbstsicherheit des 33-jährigen Keepers hatte in dessen langwierigen Verletzungsphase gelitten. "Weil ich unter Zeitdruck stand: ob ich es schaffen würde, fit zu werden für die WM in Russland. Unter dem Druck, ob ich überhaupt wieder Fußball spielen könnte. Auch das war in Anbetracht meiner Verletzungsgeschichte fraglich. Hinter vielem stand ein großes Fragezeichen", gesteht Neuer seine Ängste vor einem möglichen Karriereende.