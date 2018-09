Berlin/München - Zum zweiten Mal in Folge konnte der FC Bayern nicht in der Bundesliga gewinnen. Nach dem bitteren 1:1 gegen den FC Augsburg folgte am Freitagabend eine 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC. So gut wie alle Münchner Stars blieben unter ihren Möglichkeiten, das Spiel gegen den Hauptstadtklub dürfte das bisher schlechteste in der Ära Kovac gewesen sein.