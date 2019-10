Joachim Löw verband die Kapitänsrolle für den 24-Jährigen im Länderspiel gegen Argentinien mit einem speziellen Lob. "Er ist ein Vorbild in seiner ganzen Einstellung", sagte der Bundestrainer nach dem 2:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in Dortmund zu Kimmich.