München - Huch, geht Franck Ribéry unter die Schiedsrichter? Hätte man nach der 1:4-Niederlage seines Teams am Samstag gegen den VfB Stuttgart zumindest denken können. Denn in den Katakomben tauschte der 35-Jährige sein Trikot mit einem Linienrichter. Das "neue" Leibchen trug er dann, als er sich in der Mixed Zone blicken ließ.