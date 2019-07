49-Jähriger erdosselt - mutmaßlicher Täter begeht Suizid

Der 30-Jährige steht im Verdacht am vergangenen Samstag einen 49 Jahre alten Autobesitzer in der Nähe der Ortschaft nach einem heftigen Streit erdrosselt zu haben. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann am vergangenen Samstag seine beiden Hunde ausführen wollen und sei dazu mit seinem Auto in die Felder rausgefahren. Gegen 9.00 Uhr habe er schließlich bemerkt, wie sich ein junger Mann an seinem Auto zu schaffen machte. Später sei die Leiche des 49-Jährigen in einiger Entfernung entdeckt worden. Fotos auf dem Handy des Opfers brachten die Kripo auf die Spur des 30-Jährigen. Noch bevor die Polizei den Verdächtigen festnehmen konnte, nahm sich dieser das Leben.