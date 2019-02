Konter von Salihamidzic

Jetzt folgte der Konter von Salihamidzic. In der Mixed Zone legte er nach. "Lewandowski geht voran, ist unser Topscorer, einer der besten Stürmer der Welt. Wenn ihn jemand so kritisiert wie Hamann, kann man das so nicht stehen lassen. Das ist keine Kritik, sondern eine Kampagne, die der Didi gegen ihn führt", sagte Salihamidzic erbost: "Die Leute von Sky sollten über Didi Hamann nachdenken. Über einen solchen Spieler (Lewandowski, d. Red.) kann man nicht solche Worte verlieren, deswegen ist das ahnungslos."