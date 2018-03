Bayern-Spieler hat Chancen Brasiliens Nationalcoach macht Rafinha Hoffnung auf WM

München - Brasiliens Nationaltrainer Tite hat Bayern Münchens Abwehr-Recken Rafinha Hoffnung auf eine Rückkehr in die Seleção zur WM im Sommer in Russland gemacht. Er zähle weiter zu den Spielern, die für eine WM-Nominierung in Frage kämen, sagte Tite einen Tag vor dem Testspiel gegen Deutschland am Dienstag (20.45/ZDF) in Berlin.