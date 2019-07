München - Regenschirm statt Sonnenbrille: Nach anhaltend hohen Temperaturen wird für das Wochenende eine Abkühlung in Bayern erwartet. Am Samstag sollen allmählich Wolken aufziehen, die sich über Nacht verdichten und am Sonntag in den Alpen und dem Vorland nur gelegentlich Sonne durchlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Sonntag steigen der Prognose zufolge die Temperaturen nur noch auf 18 bis 25 Grad.