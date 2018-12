Erste Regierungserklärung Söders Ziel: 70 Prozent E-Autos bei Neuzulassungen

München - CSU und Freie Wähler setzen in der Zukunft auf einen Mix aus Elektromobilität und klassischen Verbrennungsmotoren. "Wir werden die Elektromobilität und autonomes Fahren nachhaltig vorantreiben", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag.