Untermerzbach - Nach rätselhaften Todesfällen in der "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" in Untermerzbach (Landkreis Haßberge) hat die Staatsanwaltschaft drei Verdächtige angeklagt. Der Heimleiterin, dem Pflegedienstleiter sowie einem Arzt werde Totschlag durch Unterlassen in einem Fall und versuchter Totschlag durch Unterlassen in zwei Fällen vorgeworfen, teilte die Behörde in Bamberg am Freitag mit.