Waffenbrunn - Ein seltenes weißes Reh ist in der Oberpfalz bei einem Wildunfall getötet worden. Ein 58-jähriger Autofahrer war bei Waffenbrunn (Landkreis Cham) unterwegs, als das Tier am Waldrand über die Straße lief, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Das Fahrzeug erfasste das Reh frontal. Das weiße Reh starb am Dienstag an der Unfallstelle. Mehrere Medien berichteten über den Vorfall.