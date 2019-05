Freising - Um befallene Eichenwälder vor dem gefräßigen Schwammspinner zu schützen, versprühen Hubschrauber in diesen Tagen in Franken wieder ein Pestizid. Die Substanz Mimic wird auf rund 1.600 Hektar verteilt, wie die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising mitteilte. Mimic wirkt als Häutungsbeschleuniger, wodurch die Raupen des Schmetterlings, aber auch andere blätterfressende Insekten absterben. Der Bund Naturschutz (BN) kritisierte das Vorgehen deshalb am Donnerstag vehement.