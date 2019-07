Füssen: Bei Schießübungen wohl einen Zug getroffen

Da ein Schuss nach Ermittlungen der Polizei nur aus der Richtung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses nahe dem Bahnhof kommen konnte, wurden dessen Bewohner vernommen. Dabei stießen die Polizisten auf einen 26-jährigen Mann, der in seiner Wohnung im ersten Stock seine neue Luftpistole getestet hatte. Ob der Mann die Scheibe an dem Zug beschädigt hat, wollte sich die Polizei zunächst noch nicht abschließend festlegen. Dies gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Am Montag will sich die Polizei dann dazu äußern.