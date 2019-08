Zwei Bombenfunde binnen einer Woche in Kümmersbruck

In Kümmersbruck in der Oberpfalz wurde ebenfalls ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Nach dem Fund einer Kriegsbombe auf einer Baustelle in der Oberpfalz vergangene Woche haben Spezialisten erneut eine Bombe entdeckt. Nach Polizeiangaben vom Montag hatten sie das Gelände in Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) gezielt nach weiteren Sprengkörpern abgesucht. Die Bombe sollte entschärft werden.