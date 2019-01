Tradition geht zurück auf das Jahr 1702

Der Tanz soll im Jahr 1517 erstmals stattgefunden haben. Den ersten Beleg für den Schäfflertanz gibt es allerdings erst für das Jahr 1702. Mit der Zeit hielt der Tanz in vielen Regionen Bayerns Einzug. So tanzen die Schäffler nicht nur in München, sondern auch in anderen Orten, vor allem in Oberbayern.