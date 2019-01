Schweinfurt - Statt sie mit Werkzeug zu öffnen, hat ein angeblicher Schlüsseldienst-Mitarbeiter die Tür einer Wohnung in Schweinfurt kurzerhand eingetreten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der 68-jährige Bewohner ausgesperrt und anschließend über eine Nummer, die er im Internet gefunden hatte, eine Schlüsseldienstvermittlung angerufen. Der Kunde weigerte sich am Samstag, die Rechnung in Höhe von etwa 150 Euro zu zahlen. Daraufhin verließ der rabiate Dienstleister das Haus.