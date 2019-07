Nürnberg - Im Prozess um geprellte Senioren hat eine 27 Jahre alte Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt. Vor dem Landgericht Nürnberg räumte das mutmaßliche Mitglied einer Betrügerbande ein, regelmäßig ergaunerte Senioren-Gelder in Empfang genommen zu haben. Dabei sei ihr klar gewesen, "dass da was Illegales läuft", sagte sie zum Prozessauftakt am Montag. Einzelheiten seien ihr nicht bekannt gewesen. Auch sei ihr klar gewesen, dass ihr Bruder "drin hängt"; sie habe sich aber nicht getraut, genauer nachzufragen.