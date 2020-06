Joachim Löw: Das war sein Geheimplan mit Leon Goretzka

Auch bei Joachim Löw hat Goretzka schon lange einen Stein im Brett. "Gerade seine jüngste Entwicklung ist sehr erfreulich, Leon hat sich bei Bayern München eine sehr gute Position erarbeitet. Er machte so früh sein erstes Länderspiel, weil er mit 17, 18 Jahren in Bochum sehr großes Potenzial zeigte. Im Jahrgang 1995 war er am weitesten. Zurzeit fühlt er sich so gut wie selten zuvor, wie er mir kürzlich am Telefon sagte", erklärte der Bundestrainer im Gespräch mit dem "Kicker".