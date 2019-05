Weißenhorn Polizisten finden Hundewelpen und Vögel zwischen Hausrat

Weißenhorn - Polizei "befreit" drei Hundewelpen und 17 Vögel

Der Mann, an dessen Wagen der Anhänger befestigt war, erklärte laut Polizei, die Tiere stammten aus der Türkei. Die drei Monate alten Hundewelpen hätten so jung aber nicht in die EU eingeführt werden dürfen, so die Ermittler. Den Vögeln und Welpen gehe es gut. Sie kamen in ein Tierheim.