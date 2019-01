Der Polizist und ein junger Kollege waren auf dem Weg zu einem Einsatz. Laut Ermittlungen hatten sie dabei Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. An einer Kreuzung in Zirndorf stießen sie mit dem bei Grünlicht in die Straße einbiegenden 30 Jahre alten Mopedfahrer zusammen - er erlitt dabei tödliche Verletzungen.