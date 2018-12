Mehrere Verletzte In Bamberger Ankerzentrum: Bewohner attackieren Polizei

Bamberg - Bewohner hätten bei dem Einsatz in dem Bamberger Ankerzentrum am Dienstagmorgen Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte angegriffen, teilte die Polizei mit. Ein Polizist wurde demnach leicht verletzt. Einer der Bewohner sei bei seiner Festnahme ebenfalls verletzt worden, er habe aber zuvor bereits Verletzungen gehabt, hieß es. Insgesamt wurden den Angaben zufolge neun Bewohner vorläufig festgenommen. Neun Bewohner wurden zudem wegen Rauchgasvergiftungen behandelt. In einer Wohnung in der Einrichtung hatte es gebrannt.