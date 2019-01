Wunsiedel - Ein Polizeibeamter hat bei einem Einsatz in Oberfranken mehrmals auf einen Mann geschossen. Der 55-Jährige wurde bei dem Vorfall in Wunsiedel am Donnerstag aber nicht getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie oft und wohin genau der Beamte geschossen hat, war der zuständigen Pressestelle der Polizei Oberfranken zunächst nicht bekannt.