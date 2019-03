Nürnberg - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Polizeibus in Nürnberg sind vier Menschen verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Der Streifenwagen sei am Mittwoch auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als er an einer Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug kollidierte, teilten die Beamten mit.