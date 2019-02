Hösbach - Weil er sechs Tonnen Kartoffeln zu viel geladen hatte, ist ein Lastwagen in Unterfranken von der Polizei gestoppt worden. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach habe dem Fahrer am späten Mittwochnachmittag die Weiterfahrt mit den insgesamt 46 Tonnen untersagt, berichteten die Beamten am Donnerstag.