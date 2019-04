Erlangen - Die Polizei, dein Freund und Helfer und in diesem Fall auch Chauffeur. Damit sie rechtzeitig eine Spenderniere erhalten konnte, hat die Erlanger Polizei am Samstag eine junge Frau ins Krankenhaus gebracht. Die Zeit für die geplante Operation habe gedrängt, da Spenderorgane so rasch wie möglich transplantiert werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit.