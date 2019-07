49-Jähriger wird Opfer eines Kennzeichen-Diebes

Nach den bisherigen Ermittlungen war am Wochenende ein 49 Jahre alter Autobesitzer in der Ortschaft Rügland Opfer eines mutmaßlichen Autokennzeichen-Diebes geworden. Der Fahrzeugbesitzer hatte am Samstagvormittag einen Unbekannten überrascht, der sich am Wagen des späteren Opfers zu schaffen machte. Nach Polizeiangaben kam es zu einem Streit. Mehr als eine Stunde später wurde der Mann tot auf einem Feld außerhalb der Ortschaft entdeckt. Am Wagen des Opfers fehlten die beiden Kennzeichen.