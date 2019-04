Nach Überzeugung des Staatsanwalts handelten die beiden Angeklagten gemeinschaftlich, auch wenn die Frau nicht unmittelbar an der Ausführung der Taten beteiligt gewesen sei. Sie habe ihren Mann jedoch nicht nur zu den Taten angestiftet, sondern diese maßgeblich gesteuert, vorbereitet und danach gemeinschaftlich mit dem Angeklagten daran gearbeitet, die Morde zu vertuschen. Die Beiden hätten aus niederen Beweggründen und aus Habgier gehandelt, um an das Haus und das Vermögen der Eltern zu kommen und weil die Mutter des Angeklagten die Schwiegertochter in spe abgelehnt habe.