München - Bis spätestens Herbst 2023 soll es an allen Schulen im Freistaat kabelloses Internet (WLAN) geben. Die vollständige Versorgung mit drahtlosem Internet solle "auf alle Fälle" bis Ende der laufenden Legislaturperiode erreicht werden, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag in München. Bislang seien mehr als die Hälfte der bayerischen Schulen mit WLAN versorgt. Ziel der Staatsregierung sind zudem 50.000 sogenannte "Digitale Klassenzimmer" - seit dem vergangenen Jahr wurden bereits 11.000 Schulräume mit digitaler Präsentationstechnik ausgestattet.