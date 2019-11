Passau - Nach einem Tötungsdelikt in Passau geht die Polizei von persönlichen Gründen für die Tat aus. Es habe schon länger einen schwelenden Konflikt zwischen dem 33 Jahre alten Opfer und dem 26-jährigen mutmaßlichen Täter gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Polizei vermutet, dass diese Streitigkeiten bereits in dem Heimatland der beiden Männer, im Iran, entstanden sind.