München - Die Schneemassen machen nicht nur Autofahrern, Radfahrern und Fußgängerin derzeit zu schaffen. Auch für die Post sind die Wege beschwerlicher. "Es ist klar, dass unsere Leute derzeit nicht so schnell vorankommen", sagte ein Postsprecher in München auf Anfrage. Viele Straßen seien nicht geräumt oder wegen der Schneemassen an den Seiten zu eng. Oft könne deshalb nicht mehr in zweiter Reihe geparkt werden und die Zustellwege würden länger. "Es kann daher durchaus vorkommen, dass sich die Zustellung um ein bis zwei Tage verzögert", sagte der Sprecher.