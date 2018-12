Bei seiner Irrfahrt kam der Fahrer auf einem steilen Stück jedoch ins Rutschen und wurde nur von einem Schneehaufen am Wegesrand vor einem Absturz in den Wald bewahrt. "Völlig verzweifelt und hilflos", so die Polizei, ließ der 46-Jährige am Dienstagnachmittag den Lieferwagen am Berg zurück und ging zu Fuß ins Tal zurück. Dort nahm ihn eine Polizeistreife auf. Ob dem Fahrer bei seiner Fahrt möglicherweise das Navi einen Streich spielte, ließ die Polizei offen.