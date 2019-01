Waidhaus - Dieser Snack hatte es in sich: Ein Pärchen hat in dem doppelten Boden einer Chipsdose 60 Gramm Crystal Meth transportiert. Bereits am Dienstag vergangener Woche fanden die Beamten die unter dem Snack versteckten Drogen - bei einer Kontrolle auf der A6 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.