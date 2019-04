Pressath - Wegen einer heftigen Niesattacke hat ein Mann in der Oberpfalz einen Auffahrunfall verursacht. Der 38-Jährige prallte ungebremst auf einen Traktoranhänger, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe so oft niesen müssen, dass er dabei nichts sehen konnte, hieß es weiter.