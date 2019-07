Es hat schon etwas vom legendären Philipp-Lahm-Angriff, was da am Wochenende aus der Ecke von Manuel Neuer (33) in Richtung des FC Bayern abgefeuert wurde. Zur Erinnerung: Lahm ging 2009 in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" heftig auf die Klubführung los, er kritisierte die Transferpolitik – und musste anschließend die höchste Geldstrafe der Vereinsgeschichte zahlen. Ob Neuer nun ähnlich großer Ärger droht?