München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erhält im kommenden Jahr den begehrten Karl-Valentin-Orden. Die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla nominierte den CSU-Chef am Freitag in München. Söder ist damit der 50. Ordensträger. "Auch wenn es den meisten Politikern nicht in die Wiege gelegt worden ist, humorvoll zu sein, ist das bei Markus Söder anders", hieß es in der Begründung zur Nominierung.