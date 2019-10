Lehrerin geohrfeigt: Gericht verurteilt Mutter und Opa

Was war bei dem Vorfall am 29. Mai geschehen? Nach Polizeiangaben hatte ein 12-jähriger Schüler einer Mittelschule in Weiden seine Hausaufgaben nicht gemacht und wurde deswegen von seiner 24-jährigen Lehrerin ermahnt. Daraufhin rief der Bub mit dem Handy seine Mutter an. Die kam prompt mit dem Großvater zur Schule und geriet mit der Pädagogin in Streit. Die 41-Jährige soll die Lehrerin beschimpft und geschubst haben, der Großvater soll ihr eine Ohrfeige verpasst haben. Die Lehrerin wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.