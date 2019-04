Augsburg - Mit einer Puppe ist eine Mutter in Augsburg auf ein fremdes Kind losgegangen. Die Frau mischte sich in einen Streit zwischen ihrer kleinen Tochter und einem anderen Mädchen auf einem Spielplatz ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Dreijährigen hatten am Vortag auf einem Klettergerüst gespielt, als die Tochter von der Spielgefährtin geschubst wurde.