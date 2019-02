München - Mit gut einem halben Jahr Verspätung soll am 4. Juni das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg eröffnet werden. Das kündigte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Mittwoch in München an und sprach von der "Schatzkammer unserer Geschichte". Am 5. Juni beginnt der Publikumsbetrieb. Museumsdirektor Richard Loibl bezeichnete den wegen seiner Architektur heftig umstrittenen, fast 80 Millionen Euro teuren Museumskomplex als ein "neues Wahrzeichen für Regensburg".