Umfrage unter Passagieren München erneut zum besten Flughafen Europas gewählt

Münchner Terminal 2 im Ranking auf Platz drei

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Feierstunde am Rande der internationalen Flughafenfachmesse "Passenger Terminal EXPO 2019" in London überreicht. In der Kategorie "bestes Terminal" schnitt das Terminal 2 des Münchner Flughafens mit dem dritten Platz im weltweiten Ranking erneut hervorragend ab.