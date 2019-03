Feichten an der Alz - Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein Motorradfahrer von einem Betonmischer überrollt worden und ums Leben gekommen. Der 18-jährige Biker sei am Donnerstag nach einem Überholmanöver in Feichten an der Alz (Landkreis Altötting) gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei mit.