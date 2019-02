Schweinfurt - Zwei Männer haben sich mit ihren Luxuswagen in Schweinfurt mutmaßlich ein verbotenes Autorennen geliefert. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler verwiesen auf Zeugenaussagen, nach denen die Fahrer am Vortag mit "extrem lauten Auspuff- und Motorgeräuschen" und einem "wahnwitzigen Tempo" durch die Stadt gerast seien.