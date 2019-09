Kaufbeuren - Ein Randalierer hat in einem Krankenhaus in Schwaben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 28-Jährige zog mit einem Hammer durch die Gänge der Klinik in Kaufbeuren und beschädigte Glastüren und Feuermelder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin rückte ein Löschzug der Feuerwehr an.