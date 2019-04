Ingolstadt - Ein 52 Jahre alter Mann, der im Ingolstädter Rathaus Mitarbeiter bedroht hat, ist seit Samstag in Untersuchungshaft. Wegen Fluchtgefahr ordnete ein Richter die Haftunterbringung an, wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte. Der Mann muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung, Nötigung und Störung des öffentlichen Friedens verantworten.