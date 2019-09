Nürnberg - Über den Balkon ist ein Mann in ein Nürnberger Hotelzimmer eingedrungen und hat sich zu einer Frau ins Bett gelegt. Der 45-Jährige soll sie "unsittlich berührt" haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau hatte sich das Zimmer in dem Hotel mit ihrem Mann geteilt. Die beiden drängten den Eindringling zurück auf den Balkon und riefen am Samstag die Polizei.