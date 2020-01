Neben Geburtenzahl und Schwundquote gibt es weitere Faktoren, die es schwer machen, den tatsächlichen Bedarf an Lehramtsstudenten vorherzusagen. Dazu zählt zum Beispiel die Migration, und zwar sowohl innerhalb Deutschlands als auch aus dem Ausland - wobei letztere mit Blick auf die Schülerzahlen aktuell keine allzu große Rolle spielt. Auch politische Entscheidungen wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler erhöhen den Bedarf. Und dann ist da noch die Inklusion: Wenn Regelschulen Kinder mit Behinderung unterrichten, bekommen sie dafür einen höheren Personalschlüssel zugewiesen.

Unterm Strich fehlt dem Münchner Kultusministerium zufolge der Umfang von 1.400 Vollzeitstellen für das nächste Schuljahr. "Wir haben jetzt eine Durststrecke, in der wir nur mit Notmaßnahmen zurechtkommen", betont Klemm deshalb. Experte Zorn sieht dies genauso. Er nennt drei Hebel, um den Unterricht dennoch zu gewährleisten. "Man sollte angehende Ruheständler, so sie rüstig sind und das wollen, ermutigen, noch ein paar Jahre länger zu unterrichten." Andere Bundesländer hätten dazu bereits die Hinzuverdienstgrenzen erhöht.

Bayern setzt bei Lehrern auf nachträgliche Qualifizierung

"Dann sollte man den Teilzeitkräften Anreize geben, ihr Deputat aufzustocken", schlägt Zorn vor. Allerdings nicht verpflichtend, wie in Bayern gerade angeordnet, "weil das die Attraktivität des Berufs und auch die Moral der Belegschaft zu unterhöhlen droht". Deshalb hält Zorn auch nichts von der vorübergehenden Anhebung der Stundenzahl für Vollzeit-Grundschullehrer von 28 auf 29 Stunden, auch wenn die Mehrarbeit in Form eines Arbeitszeitkontos in einigen Jahren zurückgezahlt werden soll.

Trotz aller Bemühungen müssen laut Zorn zudem Lehrkräfte gewonnen werden, die nicht für den Unterricht von Grundschülern ausgebildet sind. Bayern setzt derzeit noch auf eine nachträgliche Qualifizierung von Real- und Gymnasiallehrern. In anderen Bundesländern reicht dies längst nicht aus: So sind in manchen Berliner Bezirken zwei Drittel aller Neu-Lehrer keine Pädagogen. Sie bekommen oftmals nur einen Mini-Crashkurs, bevor sie vor die Klassen gestellt werden.

Wissenschaftler, Kultusminister und Lehrerverbände halten das für keine gute Lösung. Um langfristig den Schweinezyklus zu durchbrechen, müsse man deshalb auch über Studienstrukturen nachdenken, mahnt Zorn - und über eine höhere Besoldung. Denn Grund- und Mittelschullehrer werden in Bayern weiterhin schlechter bezahlt als Real- und Gymnasiallehrer. Doch ein solcher Schritt ist für viele Landtagspolitiker derzeit noch undenkbar.

