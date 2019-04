UMWELTMINISTER THORSTEN GLAUBER (FREIE WÄHLER): "Der intensive Austausch mit Verbänden und Initiatoren des Volksbegehrens war ein Gewinn. Anfangs konträre und emotional vertretene Positionen mündeten in eine sachliche Diskussion. Die Teilnehmer haben in konstruktiver Gesprächsatmosphäre nach pragmatischen Lösungen für viele offene Fragen gesucht und gemeinsame Positionen festgelegt. Jetzt gilt es, die Ergebnisse aus den Beratungen direkt in das Begleitgesetz zum Volksbegehren einzuspeisen." Man dürfe jetzt keine Zeit verlieren.

GRÜNEN-FRAKTIONSCHEF LUDWIG HARTMANN: "Am Runden Tisch hat sich manches angespannte Verhältnis entkrampft und eine in Teilen überhitzt geführte Debatte heruntergekühlt." So gesehen habe der Runde Tisch den Zweck erfüllt, die wesentlichen Akteure auf Augenhöhe zusammenzubringen. Hartmann fordert aber: "Am Ende muss bei einem derart hoch aufgehängten Gremium natürlich mehr rausspringen als "Ringelpiez mit Anfassen"." Das Format Runder Tisch sei geeignet, gute Lösungen hervorzubringen, die dann auch von allen Beteiligten getragen werden. "Da könnte Markus Söder ruhig noch etwas mehr Vertrauen haben und die in den Arbeitsgruppen entwickelten Maßnahmen dann auch mutig umsetzen." Hartmann fügt hinzu: "Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gruppen weiterarbeiten, Ideen austauschen und entwickeln und diese dann in die Landespolitik einspeisen."

NORBERT SCHÄFFER (LANDESBUND FÜR VOGELSCHUTZ) betont: "Der durch das Volksbegehren entstandene öffentliche Druck hat dazu geführt, dass die verschiedenen Akteure ernsthaft und relativ zielgerichtet miteinander sprechen. Ohne unser Volksbegehren wäre es wohl nicht dazu gekommen." Eine abschließende Beurteilung, ob sich der Runde Tisch und all die anderen Treffen gelohnt hätten, sei aber erst möglich, wenn der Text des Begleitgesetzes und die Liste der zusätzlichen Maßnahmen vorlägen. "Selbstverständlich hängt der Erfolg auch von einer konsequenten Umsetzung einschließlich einer notwendigen Finanzausstattung ab." "Nicht ideal" sei gewesen, dass das Kabinett eine Liste zusätzlicher Maßnahmen diskutiert und in Teilen vorgestellt habe, während die Fachgruppen noch tagten.