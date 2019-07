Gerolzhofen - Weil sein Krankenhausbett in Flammen aufging, hat ein Senior im Landkreis Schweinfurt schwere Brandverletzungen erlitten. Polizeiangaben zufolge hatte wahrscheinlich eine brennende Zigarette das Feuer verursacht. Der 81-Jährige war bei dem Brand am Freitagnachmittag als Patient alleine im Zimmer des Krankenhauses in Gerolzhofen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.